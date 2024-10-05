Ксения Собчак рассказала, сколько весит

Блондинку часто "уличают" то в беременности, то в ожирении

Известная российская ведущая Ксения Собчак честно рассказала, какую цифру видит на весах, и подняла тему борьбы с лишними килограммами. 42-летняя звезда поделилась, что ее вес составляет около 60 килограммов при росте 172 сантиметра. Она также отметила, что регулярно следит за своим состоянием и поддерживает форму благодаря правильному подходу к организации жизни.



"Блондинка в шоколаде" привела расчет индекса массы тела и подчеркнула, что, несмотря на частые слухи и домыслы, проблем с лишним весом у нее нет. Ведущую нередко "обвиняют" то в беременности, то в ожирении, что, вероятно, связано с повышенным вниманием к внешности знаменитостей.

Звезда также отметила, что помимо ЗОЖ, значимую роль может играть и генетика, которая помогает ей оставаться в форме. Тем не менее, журналистка всегда подчеркивает, что каждый должен находить свой способ поддержания здоровья и не забывать о необходимости заботиться о себе, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно независимо от общественного мнения.