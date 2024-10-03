Известную певицу Малахову ограбили в Ницце

Девушка в шоке от случившего

Популярная российская певица, экс-звезда знаменитого в "нулевые" музыкального коллектива Reflex Женя Малахова стала жертвой воров во время семейного турне по французским курортам. Инцидент произошел в Ницце, когда девушка вместе с возлюбленным и наследником остановилась для променада. Злодеи разбили заднее окно автомобиля и вытащили из салона часть покупок, оставленных внутри машины.



После обнаружения кражи звездное семейство было вынуждено провести несколько часов в компании сотрудников французских правоохранительных органов, оформляя заявление и проясняя обстоятельства произошедшего. Россиянка отметила, что ситуация оказалась неприятной и несколько испортила впечатление от путешествия.

Впрочем, контора, у которой пара взяла транспортное средство, покрыла ущерб, однако звезда призналась, что неприятный осадок все же остался. Девушка продолжает получать удовольствие от отпуска, несмотря на инцидент, но выразила сожаление, что семейное приключение за границей было омрачено таким событием.