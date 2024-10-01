Катя IOWA рассказала о своем талисмане на удачу

Девушке очень повезло в личной жизни

Популярная российская исполнительница Катя IOWA, известная своими яркими выступлениями и хитами, раскрыла, что у нее есть свой "талисман на удачу". Неожиданным для многих образом этим талисманом оказался ее любимый супруг Леонид Терещенко, который также является бессменным гитаристом музыкального коллектива.



В интервью счастливая девушка призналась, что именно благодаря поддержке дорогого сердцу человека она чувствует себя увереннее на сцене и в жизни.

"Талисман? Да, это мой муж! Сколько мы с ним вместе? 17 лет? Не теряю, знаете ли, эту "заячью лапку", – пошутила певица.

Она отметила, что любимый мужчина всегда был рядом, поддерживая ее на протяжении всего творческого пути. Звезд связывает не одна любовь, но и глубокое взаимопонимание, что позволяет не только сохранять теплые отношения в браке, но и продуктивно работать вместе на сцене.

Исполнительница гордо подчеркивает, что муж – это ее главная опора и источник вдохновения. Вместе они прошли через множество трудностей и стали настоящей командой, которой завидуют многие.