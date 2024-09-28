Женщина рассказала, как лишилась друзей и работы из-за одной проблемы

Женщина рассказала, как лишилась друзей и работы из-за одной проблемы
Фото: unsplash.com
Сейчас она старается справиться со своей болезнью

Жительница Британии, 48-летняя Дженни Бенджамин, утверждает, что бессоница буквально разрушила ее жизнь. Недугом она страдает последние 30 лет и признается, что уже не помнит, какой бывает нормальной жизнь. Когда она видит своего мужа, которому это дается легко, то начинает плакать.

Сперва британка боролась с недугом с помощью препаратов, но в какой-то момент и они оказались бессильны. После радостного ужина с друзьями Дженни испытала такой прилив бодрости, который лишил ее сна на целый год. В итоге она перестала есть и даже пить. 

В какой-то момент ей стало нехватать сил на ведение нормальной жизни. Она отказалась от походов в спортзал и встреч с друзьями, поскольку не понимает, когда у нее появится желание поспать. Максимум, которого ей удается достичь, это четыре часа сна. 

В итоге постоянный туман в голове, головные боли привели к проблемам и на работе. Ей пришлось уволиться из-за своего состояния. Однако это ей помогло справиться со стрессом и немного наладить режим. 

"Конечно, бывают моменты, когда я расстраиваюсь и злюсь, что состояние, с которым я, казалось бы, так мало могу поделать, кажется, завладело моей жизнью. Но я также знаю, что не одинока в этой битве", – говорит женщина.

По ее словам, сейчас она пытается справиться со своей проблемой и помогает в этом людям с аналогичными трудностями.

Источник: Metro

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