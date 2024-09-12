Не мог говорить: как ушел из жизни журналист Сванидзе

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Журналист Николай Сванидзе скончался на 70-ом году жизни. Новость подтвердила писатель Ева Меркачева. По предварительным данным, его смерть была вызвана состоянием здоровья.
Некоторое время назад журналист перенес пневмонию, которая сильно отразилась на его состоянии. В прошлом году врачи диагностировали ему ишемию головного мозга.
Смерть Сванидзе была зафиксирована в 22:30 накануне, 11 сентября. Его пытались откачать прибывшие на место медики, но не смогли. Последние дни покойный встретил в своей квартире. Причина гибели – острая сердечная недостаточность.
Ранее журналист проходил реабилитацию после перенесенной пневмонии. В 2023 году он попал в больницу с отеком легких и кашлем с кровью. Помимо проблем с легкими и сердцем, у него нашли почечную недостаточность. Семья возила его на терапию в Израиль.
В последние пару месяцев Сванидзе практически не разговаривал и не отвечал на звонки. С родственниками он поддерживал контакты только с помощью печатных сообщений, передает SHOT.
Сванидзе называют одним из отцов-основателей российского телевидения. В 90-х он был главой ВГТРК, снимал исторические фильмы и программы, а также входил в состав Совета по президента по правам человека, Общественной палаты.
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