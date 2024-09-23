Гребенщикова* госпитализировали в Ницце с сердечным приступом

Появились подробности состояния Гребенщикова* после сердечного приступа
Борис Гребенщиков*. Фото: Lumiere2 / wikimedia.org
Состояние здоровья музыканта не самое хорошее

В Ницце был отменен концерт Бориса Гребенщикова*. Организаторы пояснили, что это произошло из-за состояния здоровья музыканта, не выдавая подробности случившегося. Но, как оказалось, ситуация довольно серьезная – знаменитость перенес сердечный приступ. Об этом сообщают различные источники, но официального подтверждения информации нет.

Утверждается, что сейчас лидер "Аквариума" находится в больнице, под присмотром врачей. Знакомые Гребенщикова* намекнули в соцсетях, что его состояние во время госпитализации было крайне плохим, однако уже наметилась тенденция к выздоровлению.

"Улыбается, даже шутит и сам ест", – делятся они.

В последний год здоровье знаменитости оставляет желать лучшего. Представление в Ницце – не первое, которое пришлось отменить 70-летнему музыканту. До этого в феврале он не смог выступить перед публикой в Дубае.

Последние два с половиной года артист проживает в Великобритании. Возвращаться в Россию он не планирует, поскольку боится проблем с полицейскими. В одном из интервью он говорит, что ему прямо сообщали некоторые лица, что играть концерты в родной стране не позволят из-за политической позиции.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети

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