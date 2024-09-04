Летучая показала крепкий "тыл" в откровенном купальнике – фото

45-летняя красотка выглядит роскошно

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая поделилась откровенным снимком с отдыха в Австралии, вызвав восхищение своих подписчиков. На размещенном кадре 45-летняя знаменитость позирует в дерзком черном бикини, украшенном завязками на бедрах. В кадре красотка продемонстрировала подтянутую фигуру, откровенный купальный наряд подчеркнул упругие накаченные ягодицы и тонкую талию звезды.



Снимок быстро набрал популярность в социальных сетях, где поклонники Летучей отметили ее великолепную физическую форму и выразили восхищение ее внешностью. Многие пользователи отметили, что телеведущая выглядит моложе своих лет и является примером здорового образа жизни.

Звезда давно известна своим вниманием к здоровью и фитнесу, она регулярно делится с подписчиками своими спортивными достижениями и секретами поддержания фигуры. Этот откровенный снимок лишь подтвердил ее репутацию как одной из самых эффектных и ухоженных женщин российского телевидения.

Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков, которые восхищаются не только внешними данными Летучей, но и ее смелостью демонстрировать себя в таком виде. Мужская часть аудитории особое внимание обратила на крепкий "тыл" звезды – Елена явно уделяет много времени прокачке ягодиц.

К слову, ранее в соцсетях обсудили горячий кадр русской любовницы Джонни Деппа.