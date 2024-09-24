Бакальчук публично высмеял жену после смены фамилии

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Владислав Бакальчук отреагировал на решение своей супруги сменить фамилию после инцидента в офисе Wildberries. Она официально сообщила в соцсетях, что теперь ее стоит называть Ким. Также бизнесвумен сменила имидж, она стала выглядеть более женственно и привлекательно. Подобное вывело мужчину из себя.
В своих соцсетях он отпустил колкость в адрес бывшей возлюбленной.
"Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять прическу. Что бы еще поменять?" – вопрошает он.
За подобное ему массово стали писать люди, которые заявили, что высказываться подобным образом о своей экс-жене – низко.
"Владислав, с вашей стороны это некрасиво", "Влад ну это уже лишнее совсем, самое лучшее вам такое не комментировать", – пишут ему в комментариях.
Однако есть и те, кто решил за мужчину заступится. Народ припомнил, что не так давно Татьяна в интервью рассказывала обо всех ужасах брака и за это ее никто не осудил.
Ранее стало известно, что за закрытыми дверями отношения между Бакальчуками оставляли желать лучшего. Муж постоянно оскорблял супругу и позволял себе в ее адрес нехорошие вещи, говорят знакомые. При этом на публике они показывали себя идеальными партнерами.
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