Бакальчук публично высмеял жену после смены фамилии

Мужчина отреагировал на новый имидж бывшей

Владислав Бакальчук отреагировал на решение своей супруги сменить фамилию после инцидента в офисе Wildberries. Она официально сообщила в соцсетях, что теперь ее стоит называть Ким. Также бизнесвумен сменила имидж, она стала выглядеть более женственно и привлекательно. Подобное вывело мужчину из себя.

В своих соцсетях он отпустил колкость в адрес бывшей возлюбленной.

"Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять прическу. Что бы еще поменять?" – вопрошает он.

За подобное ему массово стали писать люди, которые заявили, что высказываться подобным образом о своей экс-жене – низко.

"Владислав, с вашей стороны это некрасиво", "Влад ну это уже лишнее совсем, самое лучшее вам такое не комментировать", – пишут ему в комментариях.

Однако есть и те, кто решил за мужчину заступится. Народ припомнил, что не так давно Татьяна в интервью рассказывала обо всех ужасах брака и за это ее никто не осудил.

Ранее стало известно, что за закрытыми дверями отношения между Бакальчуками оставляли желать лучшего. Муж постоянно оскорблял супругу и позволял себе в ее адрес нехорошие вещи, говорят знакомые. При этом на публике они показывали себя идеальными партнерами.