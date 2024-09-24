Куда пропала ведущая Первого канала Сабина Пантус

Не так давно у нее нашли смертельную болезнь

Звезда шоу "На самом деле" Сабина Пантус появилась также неожиданно на ТВ, как и пропала. Ведущая стала настоящей находкой в лице экспертов передачи, поскольку всегда говорила правду, какой бы резкой она не была. Этим она полюбилась многим зрителям.

Однако в последнее время Пантус особо на было видно на экранах. Психолог лишь недавно призналась в соцсетях, что ее пропажа связана со смертельным недугом – у нее нашли рак.

В начале года ведущая переболела ковидом, а после никак не могла до конца вылечить свое горло. Ситуация ухудшилась в конце весны, когда начали воспаляться лимфоузлы. И только в августе она поняла, что это не обычная ангина, когда пришли результаты гистологии. В них было указано, что у Сабины рак третьей стадии в лимфоузлах и языке.

"Ставлю рак раком. Лысая. Красивая. Живая. Лысина – лишь этап выздоровления. Точка", – пишет она в соцсетях.