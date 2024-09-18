Бакальчук в слезах обратилась к супругу после инцидента в офице Wildberries

Вокруг компании царят нешуточные страсти

Татьяна Бакальчук после стрельбы у офиса Wildberries записала публичное обращение к бывшему супругу Владиславу. Бизнесвумен предстала в слезах и возмутилась поведением экс-партнера.

По ее словам, вооруженные люди ворвались в здание, устроив погром и перестрелку. В результате скончались два охранника. Она намекнула, что причиной произошедшего является беспредел, который организовал ее бывший супруг.

"Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям?" – обратилась она к нему с заплаканным лицом.

Сейчас Бакальчук находится на допросе, он проходит по делу как свидетель, но статус могут заменить на подозреваемого. Версии о происходящем с обеих сторон разнятся. Татьяна ранее заявляла, что ее бывший муж предпринял попытку рейдерского захвата компании, а Владислав утверждает, что прибыл на переговоры, которые были всеми согласованы, но неожиданно против них открыли стрельбу.

Бывший муж основательницы Wildberries утверждает, что на нее негативно действуют новые партнеры, из-за которых она решила отвернуться от семьи и пошла на слияние компаний. Он также намекал на неверность супруги. Татьяна же говорила, что долго терпела плохие отношения и не спешила рассторгать брак, но в итоге у нее лопнуло терпение, а ее муж оказался недоволен потенциальным разделом имущества, по которым получит минимум.