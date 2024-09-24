В Москве простились с единственным сыном Ирины Понаровской

Разрывает сердце: раскрыты последние слова Понаровской перед мертвым сыном
Ирина Понаровская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Трагедия подкосила знаменитость

В Москве прошла траурная церемония прощания с единственным сыном Ирины Понаровской, Энтони Роддомом. В храме царила атмосфера скорби, молодой человек внезапно скончался в возрасте всего лишь 39 лет. Журналисты раскрыли последние слова почерневшей от трагедии знаменитости перед гробом с телом любимого наследника.

Когда певица, находясь в глубоком горе, села рядом с гробом сына, она не смогла сдержать слез. Рядом с ней находилась заплаканная невестка Анна, которая старалась утешить Ирину Витальевну в этот трагический момент.

Во время отпевания певица не сводила глаз с тела наследника, который был для нее очень дорогим человеком. Подойдя к гробу первой, она вновь разрыдалась, произнеся слова, полные боли:

"Больше никогда не увижу!"

Это эмоциональное, разрывающее сердце признание поразило окружающих и отразило глубокую утрату, с которой знаменитости предстоит смириться.

Артистка находилась у гроба дольше всех, не желая покидать место, где лежал ее сын. Множество близких и друзей пришли выразить свои соболезнования, поддерживая певицу в ее горе.

К слову, ранее знаменитая советская звезда Наталья Андрейченко рассказала о пережитой клинической смерти. Знаменитость поделилась необычными подробностями своего состояния.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыта истинная цель "мирного" плана Зеленского

Лидер готовит себе пути отступления

Странное американское шоу Зеленского объяснили в Киеве

Глава Украины пытается вывернуться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей