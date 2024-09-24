В Москве простились с единственным сыном Ирины Понаровской

Трагедия подкосила знаменитость

В Москве прошла траурная церемония прощания с единственным сыном Ирины Понаровской, Энтони Роддомом. В храме царила атмосфера скорби, молодой человек внезапно скончался в возрасте всего лишь 39 лет. Журналисты раскрыли последние слова почерневшей от трагедии знаменитости перед гробом с телом любимого наследника.



Когда певица, находясь в глубоком горе, села рядом с гробом сына, она не смогла сдержать слез. Рядом с ней находилась заплаканная невестка Анна, которая старалась утешить Ирину Витальевну в этот трагический момент.

Во время отпевания певица не сводила глаз с тела наследника, который был для нее очень дорогим человеком. Подойдя к гробу первой, она вновь разрыдалась, произнеся слова, полные боли:

"Больше никогда не увижу!"

Это эмоциональное, разрывающее сердце признание поразило окружающих и отразило глубокую утрату, с которой знаменитости предстоит смириться.

Артистка находилась у гроба дольше всех, не желая покидать место, где лежал ее сын. Множество близких и друзей пришли выразить свои соболезнования, поддерживая певицу в ее горе.

К слову, ранее знаменитая советская звезда Наталья Андрейченко рассказала о пережитой клинической смерти. Знаменитость поделилась необычными подробностями своего состояния.