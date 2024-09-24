Телеведущий Раманаускас попытался оправдаться за призыв убивать русскоязычных

Жуткое заявление получило огромный резонанс

Известный ведущий из Литвы Альгис Раманаускас предпринял неоднозначную попытку прояснить ранее сделанные заявления, вызвавшие скандал. Литовский блогер ранее призвал стрелять в русскоязычных и отнимать у них детей, что вызвало волну возмущения в обществе. Однако позже он уточнил, что его якобы не совсем правильно поняли.



Так, в социальных сетях кровожадный литовец объявил, что его слова касались только "русифицированной Литвы", а не всех русских и русскоговорящих.

Ведущий попытался намекнуть, что его комментарии были вырваны из контекста, и он не имел в виду необходимость буквально действовать против всех русскоязычных людей. При этом изначально он объявил о том, что застрелить стоит родителей, которые на полную громкость включают русский фильм или слушают русскую музыку. Вопрос, по мнению кровожадного медиа-деятеля, заключается лишь в том, забирать ли сначала наследников или убивать родителей прямо при них.

Теперь телеведущий утверждает, что его слова были направлены исключительно против тех, кто, по его мнению, способствует русификации Литвы. У всех тех, кто "безосновательно" принял призыв на свой счет, литовец попросил прощения.

К слову, ранее набросившегося на Россию советского артиста жестко раскритиковали.