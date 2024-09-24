Телеведущий Раманаускас попытался оправдаться за призыв убивать русскоязычных

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Известный ведущий из Литвы Альгис Раманаускас предпринял неоднозначную попытку прояснить ранее сделанные заявления, вызвавшие скандал. Литовский блогер ранее призвал стрелять в русскоязычных и отнимать у них детей, что вызвало волну возмущения в обществе. Однако позже он уточнил, что его якобы не совсем правильно поняли.
Так, в социальных сетях кровожадный литовец объявил, что его слова касались только "русифицированной Литвы", а не всех русских и русскоговорящих.
Ведущий попытался намекнуть, что его комментарии были вырваны из контекста, и он не имел в виду необходимость буквально действовать против всех русскоязычных людей. При этом изначально он объявил о том, что застрелить стоит родителей, которые на полную громкость включают русский фильм или слушают русскую музыку. Вопрос, по мнению кровожадного медиа-деятеля, заключается лишь в том, забирать ли сначала наследников или убивать родителей прямо при них.
Теперь телеведущий утверждает, что его слова были направлены исключительно против тех, кто, по его мнению, способствует русификации Литвы. У всех тех, кто "безосновательно" принял призыв на свой счет, литовец попросил прощения.
К слову, ранее набросившегося на Россию советского артиста жестко раскритиковали.
Лидер готовит себе пути отступления