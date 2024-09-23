Борисова рассказала об удививших ее планах дочери на жизнь

Родственницы очень близки

Известная российская теледива Дана Борисова поделилась новостями о планах своей наследницы Полины, которая в этом году заканчивает 11-й класс. Звезда призналась, что выбор дочери ее удивил: девушка неожиданно решила выбрать путь матери и стать журналистом.



По словам телеведущей, юная наследница отлично умеет настраивать коммуникацию с разными людьми, а также грамотно и уверенно выражать свои мысли, что станет важным навыком в ее будущей профессии.

Кроме того, Полина уже четвертый год изучает корейский язык, это стало для нее настоящим увлечением. Этот необычный выбор иностранного языка может открыть для нее дополнительные возможности в карьере журналиста, особенно в контексте все возрастающего интереса к культуре и медиа из Южной Кореи. Борисова отметила, что гордится дочерью и ее стремлениями.