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Популярная американская актриса Анджелина Джоли приняла решение обратиться к пластическому хирургу, чтобы проконсультироваться по поводу состояния своего звездного наследника Пакса, который недавно стал жертвой серьезного ДТП.
Летом 20-летний Пакс столкнулся с машиной, катаясь на электровелосипеде, и получил травмы, после чего оказался в больнице. Одним из последствий аварии стала ссадина на лбу, и именитая мамочка решила убедиться, что у любимого сына не останется серьезного шрама. Звезда обратилась к одному из лучших врачей, чтобы проконсультироваться насчет возможного восстановления и минимизации последствий травмы.
Красотка всегда уделяет большое внимание здоровью и благополучию своих детей, и этот случай не стал исключением. Актриса делает все возможное, чтобы звездный наследник как можно скорее восстановился после аварии, и следит за тем, чтобы его внешность не пострадала от полученных повреждений.
Человечество столкнулось с большой угрозой