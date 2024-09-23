Анджелина Джоли отвела своего сына к пластическому хирургу

Знаменитость придает большое значение внешности

Популярная американская актриса Анджелина Джоли приняла решение обратиться к пластическому хирургу, чтобы проконсультироваться по поводу состояния своего звездного наследника Пакса, который недавно стал жертвой серьезного ДТП.



Летом 20-летний Пакс столкнулся с машиной, катаясь на электровелосипеде, и получил травмы, после чего оказался в больнице. Одним из последствий аварии стала ссадина на лбу, и именитая мамочка решила убедиться, что у любимого сына не останется серьезного шрама. Звезда обратилась к одному из лучших врачей, чтобы проконсультироваться насчет возможного восстановления и минимизации последствий травмы.

Красотка всегда уделяет большое внимание здоровью и благополучию своих детей, и этот случай не стал исключением. Актриса делает все возможное, чтобы звездный наследник как можно скорее восстановился после аварии, и следит за тем, чтобы его внешность не пострадала от полученных повреждений.