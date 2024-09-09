Россияне пожаловались на мошенничество на концерте Шуры

Почему мероприятие не состоится, никто не пояснил

Два концерта Шуры, которые должны были пройти в Ростове-на-Дону и Воронеже, отменили без объяснения причин. При этом поклонники не смогли вернуть себе деньги за купленные билеты, из-за чего несостоявшееся мероприятие обернулось скандалом.

Люди утверждают, что уже несколько дней пытаются оформить возврат, но безрезультатно.

"Деньги не возвращаете, это мошенничество получается", – возмущается народ.

Организаторы, в свою очередь, утверждают, что проблемы с возвратом средств возникли из-за технических трудностей. И скоро все неполадки обещают устранить.

Почему именно произошла отмена концерта Шуры, не сообщается. Ранее артист планировал приехать в города в начале июня, но вскоре мероприятия перенесли на сентябрь. Подобное произошло после новостей о плохом здоровье знаменитости. Друзья говорят, что певец работает на износ и рискует снова попасть в больницу с сердечными проблемами. Они опасаются, что организм в итоге может не выдержать нагрузки.