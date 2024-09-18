Сын Александра Лукашенко покорил публику игрой на рояле

"Самый красивый президентский сын" устроил горячее шоу на сцене
Николай Лукашенко. Кадр: YouTube
Юноша привелв восторг поклонниц

Николай Лукашенко, сын белорусского лидера Александра Лукашенко,  стал настоящей звездой патриотического форума "Если мы едины", который прошел в Минске. В одном из номеров программы молодой человек поразил публику своей игрой на рояле. В социальных сетях его горячее исполнение вызвало восторг.

За привлекательную внешность в интернет-пространстве Николая давно начали называть "самым красивым президентским сыном". Юноша вырос в статного мужчину с правильными чертами лица и невероятным обаянием. Его новый образ, вместе с музыкальным талантом, покорил сердца многих зрителей.

Гости, присутствовавшие на форуме, отмечают не только внешность красавчика, но и его музыкальные способности. Игра Николая на рояле стала одним из самых запоминающихся моментов мероприятия, вызвав бурные аплодисменты.

Молодой Лукашенко, как и прежде, остается в центре внимания публики. Его появление на различных мероприятиях всегда вызывает большой интерес, а его популярность в социальных сетях только растет.

К слову, недавно сына Лукашенко застали за съемкой Владимира Путина. У Николая была крайне важная задача.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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