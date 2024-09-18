Жене Пашаева стало плохо во время суда

Женщина не смогла ответить на вопросы

В среду, 18 сентября, суд назначил адвокату Эльману Пашаеву арест до середины ноября в качестве меры пресечения. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На заседании также присутствовала его супруга Алена, которой стало плохо после вердикта.

При выходе из зала заседания женщину окружили репортеры, попытавшись взять у нее комментарий о ситуации вокруг ее мужа. Однако она категорически отказалась отвечать на их вопросы, лишь отметив, что перед арестом она Пашаева не видела и не намерена продолжать эти дискуссии.

"Извините, мне очень плохо", – вымолвила она.

Пашаева подозревают в мошенничестве на 45 млн рублей. Предположительно, эти деньги он получил от мужа Блиновской после обещаний решить ее проблемы с законом. Однако ему так и не удалось ничего сделать.

Помимо этого инцидента, правоохранители привязали к делу и другие жалобы клиентов адвоката, которые утверждали, что не получили никакого результата от его работы. Однако долгое время им не давали ходу, поскольку полагали, что это обычные возмущения людей, не достигших в суде нужного им вердикта.

Ранее звездный адвокат Жорин вспомнил про фразу Пашаева на суде Ефремова, которая успела стать крылатой и которую можно применить и к сложившейся вокруг него ситуации сейчас.