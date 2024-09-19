Михайлов назвал причину отмены трех концертов

Массовая отмена концертов Стаса Михайлова: что случилось
Стас Михайлов. Фото: President.gospmr.org, wikimedia.org
Поклонники очень расстроены

Знаменитый российский исполнитель Стас Михайлов рассказал о вынужденной массовой отмене своих концертов. Расстроенный музыкант заявил о переносе на неопределенную дату выступлений в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске. Артист подчеркнул, что это случилось из-за проблем с организаторами тура.

По словам знаменитости, организатор по неизвестным причинам не выполнил свои обязательства: не были оплачены ни аренда залов для выступлений, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар исполнителя. Михайлов выразил разочарование ситуацией, так как концерты были запланированы на 17, 26 и 28 октября, и поклонники ожидали его выступлений в этих городах.

Несмотря на возникшие сложности, певец заверил своих фанатов, что обязательно приедет с концертами в перечисленные города, но уже в сотрудничестве с другими организаторами. Музыкант подчеркнул, что он и его команда сделают все возможное, чтобы перенесенные выступления прошли на самом высоком уровне и оправдали ожидания зрителей.

Поклонники артиста сильно расстроились, но выразили поддержку в социальных сетях, надеясь на скорую встречу с любимым исполнителем, несмотря на возникшие трудности.

К слову, ранее Стас Михайлов заявил о глубокой обиде на Сергея Шнурова.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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