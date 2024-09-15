Воробьев рассказал о сложностях работы в Голливуде

Воробьев рассказал о сложностях работы в Голливуде
Алексей Воробьев. Кадр ТНТ
Около 10 лет артист строит свою карьеру в США

Алексей Воробьев рассказал, что после переезда в Америку ему пришлось довольно тяжело. Тогда он подписал контракт со знаменитым продюсером, желая получить всемирную популярность. Однако в погоне за мечтой ему пришлось пройти через многое.

Например, он не знал английский язык на идеальном уровне, а без этого на голливудском рынке очень трудно. Дополнительно давил психологический аспект, ведь в России он давно добился популярности. Однако артист принял решение приложить все силы ради успеха.

В итоге Алексей так много работал, что столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем – он перенес инсульт. 

"Вот такое начало великолепной мировой карьеры. Но русские не сдаются!" – заявил певец.

Ранее Воробьев угодил в скандал из-за американского флага на стене его дома.

Источник: Утро.ТНТ

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