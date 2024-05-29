Друг объяснил появление у Воробьева в доме американского флага

Оказалось, что это является подарком

Певец Алексей Воробьев давно пытается строить творческую карьеру в США. Там артист живет больше 10 лет, успел обзавестись собственным жильем, которое недавно показал своим поклонникам. Как оказалось, на стене роскошных интерьеров в жилье красуется американский флаг.

После на знаменитость моментально набросились россияне, раскритиковав Воробьева за патриотические проявления по отношению к недружественной России стране. Они напомнили, что деньги он зарабатывает, в том числе, и на российских проектах, поэтому такое поведение выглядит двуличным.

Однако друг певца утверждает, что повешенный на стену флаг не является каким-то политическим манифестом, а его любовь к России – неоспорима.

"Это его Родина, он любит ее беззаветно и всегда подчеркивает, что именно здесь его место и его зрители", – говорит близкий знакомый Воробьева.

В США знаменитости приходится проводить много времени из-за съемок, но в остальное время он предпочитает жить в родной стране. А флаг ему подарили в знак уважения после работы над байопиком "Рейган" в знак уважения, сопроводив памятной надписью. И сделал это оскароносный Джон Войт, отец Анджелины Джоли, который является большим поклонником России.