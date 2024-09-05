Федосеева-Шукшина впала в депрессию после предательства дочери

Адвокаты пытаются оспорить подписанный актрисой документ

Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной в последнее время сильно пошатнулось из-за споров со старшей дочерью Марией. Адвокаты артистки утверждают, что она очень плохо себя чувствует и пребывает в депрессии после того, как пережила предательство.

По словам правозащитников, Мария заставила мать под диктовку переписать права на рукописи Василия Шукшина. Актриса, которая доверяла своей дочери, не понимала сути подписанного документа. Далее в ее отсутствие соглашение передали в суд, где лишили Лидию Николаевну прав.

Сейчас заявление оспаривает младшая дочь актрисы Ольга, которая уверяет, что ее мать ввели в заблуждение, а Федосеева-Шукшина обратилась к психологу из-за своего подавленного состояния.

"Психолог выяснил, что Лидия склонна к доверию, несмотря на свою возрастную неуверенность", – говорит адвокат.

После кончины Василия Шукшина все права на его произведения поделили между родственниками. Жене досталось 2/10, дочь от первого брака столько же, а Мария и Ольга по 3/10.

Сейчас же Лидия Федосеева-Шукшина лишена всех авторских прав и намерена их вернуть.