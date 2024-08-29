Эскортница назвала неожиданную причину обращений мужчин

Эскортница назвала неожиданную причину обращений мужчин
Фото: freepik.com
Клиенты предпочитают платить деньги, а не строить отношения

Австралийская эскортница Катя Кортез утверждает, что в секс-индустрии существует очень неожиданный тренд, который повышает спрос на ее услуги. По словам девушки, если мужчина испытывает финансовые трудности, то с большей долей вероятности он обратится за интимом к специалисту, чем предпочтет строить отношения.

Кортез рассказала, что ее клиенты объясняют это просто: им гораздо дешевле купить желаемое, чем тратить средства на свидания и подарки при неочевидном результате. Дополнительно у эскортниц есть важное преимущество, благодаря которому мужчины могут сами назначать время и место встречи согласно своему графику.

"Я сомневаюсь, что многие девушки, с которыми эти мужчины могли бы встречаться традиционно, были бы счастливы видеть своего мужчину всего один запланированный час в неделю", – призналась она.

По ее словам, подобные услуги помогают мужчинам получать желаемое и больше работать, чтобы улучшить свое финансовое положение. Отношения же являются большой работой, которая тоже требует много времени и сил. 

Катя отметила, что у мужчин немного иначе устроено мышление, поэтому нет ничего удивительного, что они попросту посчитали все издержки и предочли не тратить время на романтику. Для многих отдавать деньги за интим оказалось гораздо выгоднее. 

Источник: news.com.au

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