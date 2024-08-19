Познер отреагировал на смерть ведущего Донахью

Вместе с ним он вез известную передачу

В понедельник, 19 августа, стало известно о смерти американского журналиста Фила Донахью. В России он прославился, когда вел прямые телемосты между США и СССР вместе с Владимиром Познером.

Новость о кончине бывшего коллеги дошла до российского журналиста. Владимир Владимирович отказался давать комментарий, отметив, что произошедшее нанесло ему сильный удар.

"Слишком близкий для меня человек, я не могу сейчас давать никакие комментарии", – заявил он в беседе с журналистами.

Известно, что Донахью встретил последние дни в своем доме в окружении родных. Сообщается, что он страдал от продолжительной болезни, ему было 88 лет.

Журналист считается основателем жанра ток-шоу на телевидении. Со своими передачами он несколько раз становился лауреатом почетной премии Emmy.

Ранее стало известно, что у Владимира Познера снова обнаружили рак. До этого он дважды успешно справился с онкологией. Однако сам телеведущий эти новости опроверг, указав, что чувствует себя отлично.