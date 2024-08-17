Сын Алибасова шокирован неожиданным диагнозом отца

Сообщалось, что знаменитости грозит деменция

В СМИ появилась информация, что после жалоб на шум в ушах Бари Алибасову диагностировали церебральный атеросклероз. Недуг грозит развитием деменции и новым инсультом, поэтому ему требуется срочное лечение. Однако родственники знаменитости заявили, что ничего не знают о болезни и тем более не понимают, откуда новости о ней взяли журналисты.

Бари Алибасов-младший утверждает, что был шокирован, когда прочитал про новый недуг отца.

"Загуглил, что это такое, оказывается, это штука, которая есть у каждого третьего человека в нашей стране", – рассказал он.

По его словам, сейчас продюсер чувствует себя отлично.

Сам Алибасов утверждает, что про него пишут много всяких небылиц, но правды среди них нет. Он заявил, что СМИ регулярно кладут его "то в могилу, то в гроб", поскольку им нравятся его реакции на подобные новости.