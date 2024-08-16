Риз Уизерспун уговаривает Энистон вступить в отношения

Одиночеству Энистон может прийти конец: всему виной близкая подруга
Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Фото: соцсети
После развода знаменитость сосредоточилась на работе

Последние несколько лет находящаяся в статусе одиночке Дженнифер Энистон наконец готова к новым отношениям. По сообщению СМИ, такое влияние на нее оказала подруга и коллега по сериалу "Утреннее шоу" Риз Уизерспун. 

Актриса "Блондинки в законе" уверена, что Джен попросту впала в паралич после своего развода в 2017 году, из которого не в состоянии выбраться самостоятельно. Она слишком перебирает потенциальных партнеров и не может из-за этого вступить в серьезные отношения.

"Риз проводит много времени с Джен и не понаслышке знает, в каком она состоянии, хочет она это признавать или нет", – сказал источник.

Поэтому актриса намерена действовать решительно. Она планирует пригласить Энистон на двойное свидание, погрузив ее в романтическое настроение и напомнив, что в отношениях тоже есть много хорошего. 

Последние годы звезда "Друзей" была сосредоточена на работе и откладывала любые сдвиги в своей личной жизни. Однако недавно источники заявили, что Энистон очень ждет развода Бена Аффлека с Дженнифер Лопес – глаз на актера она положила еще во времена их совместной работы, но тогда оба находились в отношениях. Теперь она не против наверстать упущенное время.

Источник: Life&Style

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