Россияне разрывают договоры с операторами из-за замедления YouTube

Их не устраивают проблемы со связью

Операторы более чем 135 региональных компаний связи сообщили, что клиенты начали массово отказываться от их услуг. Причина – проблемы с работой YouTube и других сервисов Google.

Клиенты стали жаловаться на качество предоставляемой связи из-за неравномерных ограничений в работе западного видеосервиса. Где-то хостинг не открывается, но при этом отлично работает через мобильный интернет. В итоге люди винят во всем операторов домашнего интернета и отключаются от него. Всего компании получили несколько тысяч жалоб от пользователей.

На этом фоне интернет-провайдеры обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой донести до народа, что основная проблема кроется не в операторах. А также они просят провести работы, чтобы устранить неравномерность деградации YouTube и Google по стране.

Эксперты полагают, что подобные проблемы могут быть связаны с отсутствием у региональных операторов достаточного количества "международных стыков". Поэтому проблемы в перефирии ощущаются острее.

Напомним, с 1 августа по всей стране было решено замедлить работу YouTube из-за нарушений требований российского законодательства. В итоге у некоторых пользователей все функционирует без изменений, у других появились проблемы с загрузкой, а у третьих сервис полностью перестал работать на компьютерной версии.