Курьеры суши-бара отсудили у блогера Гасанова полмиллиона рублей

Некоторые знаменитости не любят платить по счетам

Громкий скандал развернулся вокруг популярного блогера Гусейна Гасанова. На известного продавца курсов по "успешному успеху" подали в суд курьеры суши-бара. Недовольным работникам удалось добиться справедливости и поставить блогера на место.



Речь идет об одном из неудачных проектов Гасанова. Весной прошлого года он открыл организацию "БАНДА ФУДС", которая занималась общественным питанием. Через год компания была закрыта, однако по долгам Гусейнов платить не захотел.

Курьеры, которые занимались доставкой суши и роллов клиентам, не получили положенные им за работу денежные средства. Они подали в суд и потребовали у Гасанова заплатить 645 тысяч рублей по договору.

Фемида встала на сторону обманутых работников и предписала блогеру погасить задолженность в сумме 574 тысяч рублей. С учетом судебных расходов Гусейн должен выплатить компании 700 тысяч рублей.