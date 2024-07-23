Успенская оценила решение суда по делу Киркорова и предложила заплатить мелочью

Артисты продолжают конфликтовать

Громкие разборки поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и популярной певицы Любови Успенской закончились в суде. Фемида встала на сторону артиста, однако признанная виновной певица придумала хитрый способ унизить своего оппонента.



Надо полагать, Любовь Успенская и Филипп Киркоров давно не испытывают по отношению друг к другу симпатию. В одном из интервью артистка обозвала коллегу "женоненавистником", что его весьма сильно возмутило. В итоге певец решил подать на говорливую артистку в суд. Он заявил, что слова исполнительницы задевают честь и достоинство.

За свои страдания артист сначала хотел получить 10 миллионов рублей, затем снизил ставку до 5 миллионов рублей. Однако один из столичных судов решил, что достаточной суммой для компенсации с учетом всех издержек будет 280 тысяч. Любовь лишь посмеялась над этим судебным решением и предложила Филиппу получить с нее деньги мелкими монетками.

"Суд оценил "честь и достоинство" Киркорова в 70 тысяч рублей. Видимо, "чаевые" (...) Филя, возьмешь мелочью?" – с издевкой уточнила знаменитость.

К слову, ранее Киркоров поделился планами в случае победы над Успенской в суде.