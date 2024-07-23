Киркоров застрял в горах в Сочи из-за паводка

Артист попросил о помощи

Непогода на Юге России повлияла на работу съемочной группы фильма "Братья", в котором в одной из главных ролей принимает участие Филипп Киркоров. Артист сообщил в своих соцсетях, что из-за паводка вся команда застряла в горах, а их локацию вместе с декорациями смыло буквально за несколько минут. Ему повезло спастись.

"Начался проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки. Мы застряли в горах, мы отсюда выбраться на данный момент не можем", – сообщил Киркоров.

В соцсетях он попросил о помощи, поскольку река постепенно прибывает и затапливает место, в котором они находятся.

Пресс-атташе артиста Екатерина Успенская спустя время отметила, что Киркоров вместе со съемочной командой находится в безопасности. Его жизни ничего не угрожает.

Сейчас в Сочи ожидаются оползни из-за критического подъема уровня реки Мамайка. Не исключено, что ситуация может ухудшиться к вечеру.

Ранее Успенская язвительно отреагировала на итоги суда с Киркоровым.