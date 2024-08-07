Беременная Погребняк решила назвать дочь Россияной

Модель счастлива в новых отношениях

Еще совсем недавно публика активно обсуждала громкий развод известной модели и блогера Марии Погребняк. Однако долго ходить в невестах девушке не пришлось. Она уже счастлива в новых отношениях и даже снова готовится стать матерью.



Звезда помолвлена с известным предпринимателем Игорем Головинским. Девушка уже носит под сердцем его ребенка. Знаменитость сообщила, что даже определилась с именем для малыша. Если на свет появится девочка, ее нарекут необычным именем Россияна. В случае, если родится мальчик, его назовут Владимиром.

Мария решила пока не выяснять пол будущего ребенка, так что это должно стать сюрпризом для счастливых родителей. Мария очень рада, что быстро сумела найти новую любовь и опять на седьмом небе от счастья.