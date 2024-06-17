Цискаридзе высказался о спасении Волочковой

Артист считает, что в первую очередь знаменитости нужно договориться со своей головой

Николай Цискаридзе в новом интервью высказался о своей коллеге Анастасии Волочковой. Он заговорил о драме, которую в свое время пришлось пережить балерине.

Артист вспомнил, что в молодости мужчины буквально замирали при виде Анастасии – в этом и кроется секрет ее небывалой популярности. Однако такое положение дел устраивало не всех, из-за чего некоторые, руководствуясь завистью, сломали ей и жизнь, и карьеру.

Цискаридзе утверждает, что в свое время именно благодаря ему звезда Волочковой взлетела так высоко. И вместе с этим он был свидетелем многих историй, с которыми пришлось столкнуться танцовщице. Они отложили на нее свой тяжелый отпечаток.

"Спасать (ее) невозможно. Вас нельзя спасти, пока вы сами со своей головой не договоритесь и не начнете себя спасать", – говорит знаменитость.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что ей больно и горько смотреть за происходящим с Анастасией Волочковой.