Гастроэнтеролог Булсевич назвал лучшей закуской для здоровья кишечника бобы

Правильная работа ЖКТ необходима для полноценной жизни

Люди, которые сталкивались с проблемами в работе кишечника, отлично знают, насколько сильно падает качество жизни, когда испытываешь боли в животе и сталкиваешься с расстройством ЖКТ. Бесперебойное функционирование этой системы крайне важно для здоровья. Эксперт в сфере медицины указал на лучшую закуску, которая поможет отладить работу желудочно-кишечного тракта.



Гастроэнтеролог Уилл Булсевич предложил обратить внимание на эдамамэ. Это нежные соевые бобы с высоким содержанием белка и клетчатки. Продукт идеально подходит для перекуса, так как быстро помогает достичь чувство сытости, заряжает организм энергией и необходимыми микроэлементами. Кроме того, бобы помогают ускорить метаболизм и облегчают работу желудочно-кишечного тракта.

Как известно, правильное питание – залог здоровья. При появлении чувства голода лучше съесть не шоколадку или другие вредные снэки, а перекусить полезными бобами.