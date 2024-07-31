Комик Медведев заявил о желании получить визу в США

Артист не стал юлить

После серьезных перемен на международной арене немало российских знаменитостей приняли решение перебраться за границу и строить жизнь и карьеру вдали от родной страны. О желании уехать в Соединенные Штаты Америки честно заявил популярный российский юморист Василий Медведев.



Стендап-комик сообщил, что уже активно занимается вопросом оформления визы в эту страну. Свое решение перебраться в США молодой человек объяснил тем, что там лучше развит комический жанр, в котором он выступает. Артист уверен, что сможет покорить американские площадки и показать свои таланты зарубежной публике.

Парень удивляется, что в США так мало российских стендаперов. Он хочет исправить сложившуюся ситуацию и всерьез настроен уехать в Америку. Василий Медведев также подчеркнул, что в Соединенных Штатах публика хорошо принимает стендап-комиков, так что он уверен в своем успехе – осталось только получить визу.

"Америка – это стендап-мекка такая. Мне даже кажется странным, что так мало там [российских] комиков", – поделился своими размышлениями Медведев.

К слову, ранее популярная российская певица Глюкоза отменила все концерты в родной стране и улетела за границу. Все это произошло на фоне грандиозного скандала в Красноярске.