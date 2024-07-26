Дава попросил Кузьмину заговорить голосом Чебурашки на съемочной площадке

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Благодаря красивым романтическим отношениям и скандальному громкому разрыву с популярной певицей Ольгой Бузовой ее бывший избранник блогер Давид Манукян (Дава) получил всероссийскую известность. Отношения молодых людей давно завершились, сейчас парень активно занимается собственной карьерой.
Дава снимается в новом телесериале "Интересное положение". В этом проекте блогер играет одну из главных ролей. Во время перерыва между съемками артист обратился со странной просьбой к своей коллеге Ольге Кузьминой.
Именно эта артистка озвучивала голос Чебурашки в нашумевшем одноименном фильме. Дава неожиданно признался, что испытывает особый трепет к данному персонажу и попросил девушку поговорить с ним голосом Чебурашки. Артистка пошла навстречу коллеге и удовлетворила его странную просьбу.
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