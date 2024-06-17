Меладзе заметили в дорогом ресторане подмосковной Рублевки

Знаменитость заметили в дорогом заведении

Певец Валерий Меладзе, который после череды скандалов перебрался вместе с семьей за границу, неожиданно вернулся в Россию. Артиста засняли в одном из ресторанов подмосковной Рублевки, пока он наслаждался грузинской кухней.

На опубликованных кадрах Меладзе сидит в компании неизвестных мужчин и радостно мотает головой из стороны в сторону – видимо, ему очень понравилось блюдо, которое принесли.

По данным Mash, артист мог вернуться в страну из-за частного корпоратива. Как известно, Меладзе не отказывался выступать перед россиянами и был готов давать концерты, но на своих условиях.

Например, заплатить за его представление нужно 12 млн рублей и взять на себя все расходы на трансфер и проживание певца с его командой. Также он просит суточные в 250 евро и элитный виски в гримерку.

Где сейчас проживает Меладзе – до конца неизвестно. Ходили слухи, что он якобы отправился в Грузию, после появилась информация, что артист вместе с семьей поселился в Испании, а не так давно его вместе с Альбиной Джанабаевой видели на концерте в США.