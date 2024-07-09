Канделаки пообещала наказать насильников журналистки "Матч ТВ"

Преступников уже задержали

Тина Канделаки отреагировала на громкий инцедент с изнасилованием журналистки "Матч ТВ" возле Останкино. Известно, что преступление совершили три мигранта в 2:30 ночи, когда она выходила с работы. Возраст подозреваемых – от 22 до 25 лет. В Москву они приехали на заработки.

Уроженцев Узбекистана удалось задержать спустя 40 минут после преступления. Сейчас им грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщила Канделаки, она намерена добиться максимального наказания для нападавших.

"Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное", – написала она в соцсетях.

По ее словам, подобных "варваров" нужно наказывать максимально сурово. Бывшая глава "Матч ТВ" утверждает, что такие "изверги", приезжая в Россию, не должны должны думать, что им позволяют тут насиловать девушек. Канделаки также подчеркнула, что для всех преступников кара будет неминуемой.

Утверждается, что во время злодеяния мигранты находились в состоянии алкогольного опьянения. Они повалили девушку на землю и оттащили в один из дворов, где надругались. После преступники бросились врассыпную – их удалось вычислить правоохранителям по камерам наблюдения.