Супермодель Кара Делевинь рассказала о своей борьбе с наркозависимостью

Долгое время она не подозревала, насколько печальна ситуация

Модель Кара Делевинь утверждает, что смогла одолеть наркозависимость и наконец стала нормально жить. На это она пошла после того, как журналисты опубликовали ее фотографии в неадекватном состоянии в СМИ.

По ее словам, в ее жизни появилось опасное увлечение, поскольку так она боролась со стрессом и прочими проблемами. Однако на самом деле знаменитость пребывала в сильнейшей депрессии.

После публикации снимков Делевинь осознала, насколько тяжелая ситуация с ее зависимостью, хотя до этого она думала, что просто развлекается.

"Если бы я продолжала идти по тому же пути, то меня бы уже не было", – призналась модель.

Манекенщица утверждает, что трезвость также помогла ей не провалиться в пропасть, когда сгорел ее дом в Лос-Анджелесе. В противном случае она до сих пор бы пребывала в угнетенном состоянии, уверена Кара.

При этом знаменитость не может сказать, что полностью излечилась от своей зависимости, поскольку так просто это не происходит. Однако она старается следовать пути без наркотиков.

* употребление наркотиков опасно для здоровья