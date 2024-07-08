Лопес может лишиться киноконтрактов на фоне возвращения соперницы к карьере

В жизни Лопес началась черная полоса: ситуация стала еще хуже
Дженнифер Лопес. Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C / wikimedia.org
Артистке предстоит серьезная борьба за место под солнцем

В жизни Дженнифер Лопес не видно никакого просвета. Сперва у нее возникли сложности с выходом документального фильма, который категорически не понравился публике. На этом фоне она не смогла продать билеты на концерты гастрольного тура, из-за чего его пришлось отменить, а после стало известно о ее предстоящем разводе и серьезных трудностях в отношениях с Беном Аффлеком. Единственным приютом для звезды осталась кинокарьера, где она еще была востребована, однако и тут ее ждали плохие новости.

СМИ сообщили, что вернуться к работе решила актриса Джессика Альба, которую режиссеры называют главной конкуренткой Лопес. Обе имеют латиноамериканские корни, обладают схожим типажом и большими связями в шоу-бизнесе. У певицы недавно возник большой успех в потоковом кино на Netflix, а у актрисы тесное сотрудничество с главой компании Тедом Сарандосом. И они планируют снять вместе как можно больше фильмов в стиле Джей Ло даже без ее участия.

Источники сообщают, что знаменитости конкурируют друг с другом в актерстве с самого начала карьеры. И с каждым годом противостояние только усиливается. Джессика дала всем понять, что намерена вернуться в актерство и поиграть на ностальгии о начале 2000-х годов – этим сейчас как раз занимается Лопес.

Источник: Life & Style ✓ Надежный источник

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