Девушка рассказала о встрече с Богом во время комы

Она описала его как невероятное светящееся божество

Жительница Гватемалы Мариандре Карденас вспомнила, как во время работы по дому почувствовала тяжелый приступ астмы. Она начала задыхаться и ощущать, что лицо начинает постепенно неметь. В таком состоянии ее нашли мать и брат, которые срочно вызвали медиков.

Врачи после осмотра больной приняли решение интубировать ее и ввести в искуственную кому, после выхода из которой 24-летняя девушка рассказала шокирующие детали своего потустороннего сна.

По ее словам, в коме она забыла о существовании своей жизни, семьи, планеты Земля. Напротив, она находилась в далеком и спокойном месте. Сейчас девушка считает, что оказалась в раю. Там было много солнечного света, и все существа общались друг с другом с помощью мыслей.

Также Карденас говорит, что на этих небесах ей повстречался Бог.

"Он был очень счастлив и улыбался. Я была поражена тем, как много он смеялся со всеми", – вспомнила она.

После Бог встал перед ней и сообщил, что она должна вернуться, поскольку ее время еще не пришло. Вскоре девушка вышла из комы.