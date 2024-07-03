Повалий раскритиковала покинувших Россию артистов

Украинка Повалий сделала громкое заявление о России
Таисия Повалий. Кадр: YouTube.com
Знаменитость призналась в любви к родине

Артистка Таисия Повалий дала новое интервью, в котором затронула тему сбежавших из России звезд на фоне политической обстановки и теперь нелестно высказывающихся в адрес родной страны. Она отметила, что совершенно не понимает и не разделяет их позиции.

"Как можно великой стране Россия желать разрушения. За что? За курорт где-то там на берегу океана можно променять вот это нутро?" – недоумевает певица.

Она не понимает, какую цель преследуют такие знаменитости и полагает, что на самом деле подобные люди не испытывают любви к родной стране.

Что касается Украины, то Повалий уверяет – она очень любит свою родину. Но не ту, в которую она превратилась сейчас, а до всех революций. 

После окончания конфликта певица планирует устроить большой концерт в Киеве. По ее словам, украинские власти смогли номинально лишить ее звания народной артистки, однако оно осталось у нее в душе. Как при этом к ней относится публика на Украине она говорить отказалась.

Ранее Повалий заявила, что начало 2022 года стало для нее спасением из-за начала противостояния между Россией и Украиной.

Источник: YouTube
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