Украинская певица Таисия Повалий поддержала СВО

Артистка четко обозначила свою позицию

События, развернувшиеся на международной арене, внесли серьезные перемены в жизнь многих знаменитостей. Некоторые артисты решили откреститься от России, другие искренне поддерживают нашу страну в стремлении очистить Украину от нацистов. С громким заявлением по этому поводу выступила известная украинская певица Таисия Повалий.

Артистка получила огромную популярность еще в советское время и всегда пользовалась любовью и уважением российского зрителя. При этом родиной звезды является Украина, артистка живет в Киеве. До определенного времени никаких противоречий между российскими и украинскими звездами не было.

Повалий подчеркнула, что резко осуждает действия киевского режима и полностью согласна с решением Москвы встать на защиту жителей Донбасса и бороться с захватившими власть на Украине агрессивными политиками. Таисия добавила, что она является одной из жителей Украины, которые затаились и давно ждали перемен. Артистка подчеркнула, что многие в Незалежной осуждают действия киевского режима.

Певица добавила, что считает российскую спецоперацию "спасением для таких, как она". Звезда верит в скорую победу нашей страны.

"Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг", – поделилась своими переживаниями знаменитая украинская певица.

К слову, ранее стало известно, что грозит затравленной на Украине Таисии Повалий.