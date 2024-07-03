Журналист Беккужев объяснил проблемы в отношениях между сыновьями Орбакайте

В семье Орбакайте новая беда: касается ее детей
Кристина Орбакайте. Фото: АГН "Москва"
Отношения между мальчиками оставляют желать лучшего

Личная жизнь Кристины Орбакайте была довольно насыщенной, из-за чего теперь у нее есть трое детей от разных мужей. Для семьи эта ситуация является большой проблемой, поскольку старшие сыновья практически не общаются друг с другом. Почему это произошло, объяснил журналист Антон Беккужев.

Первая причина – разница в возрасте. Дени младше Никиты на семь лет, и во время взросления у них особо не было общих интересов. Пропасть между парнями могла сохраниться и после взросления.

Вторая заключается в личностных особенностях мальчиков. Дени не любит быть на виду, он старается жить своей жизнью и не привлекать к себе лишнего внимания. Никита, напротив, мечтает о творческой карьере и стать знаменитым. Точек соприкосновения у них нет и в этой области.

Третья кроется в матери. Орбакайте всегда была занята карьерой, поэтому на воспитание детей времени у нее было немного. Это создавало между ними конкурентную среду, ведь каждый хотел получить больше любви и заботы. На этой почве, вероятно, у них возникали конфликты.

Также журналист допускает, что мальчики попросту могли не сойтись в политическом плане, передает женский журнал "Клео.ру"

"В наше время приходится часто наблюдать, как из-за разности политических взглядов рушатся целые семьи", – подытожил он.

Ранее россияне резко отреагировали на обращение Орбакайте в соцсетях.

Источник: Телепрограмма
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