Россияне отреагировали на новое обращение Орбакайте к народу

Россияне разнесли Орбакайте после нового оскорбления
Кристина Орбакайте. Фото: АГН "Москва"
Многим не понравился тон, с которым говорила знаменитость

Певица Кристина Орбакайте устала от многочисленных слухов вокруг своей персоны, поэтому впервые за два года молчания решилась обратиться к народу с речью. Артистка не скрывала эмоций и использовала резкие слова, чтобы выразить свою точку зрения.

Знаменитость заявила, что на будущее у нее много творческих планов. 

"А то г*вно, которое по жизни встречается... Послушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы, и оно ко мне не прилипает", – заявила Орбакайте в своих соцсетях.

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

Однако россияне не восприняли ее новое обращение благосклонно – многие раскритиковали певицу в комментариях. Некоторые не поняли, в чем был смысл ее заявления, других возмутили ее за низкосортные слова.

"Если бы не это случайное видео, то я про вас бы и не вспомнила",

"И холопы мы... И г*вно мы... А кем бы ты была, если бы не мамка",

"Вся в мамашу", 

– пишут ей в комментариях.

Тем не менее, были и те, кто Орбакайте поддержал.

"Умничка, красавица. Спасибо за человечность", – заявили поклонники.

Ранее продюсер объяснил, почему Кристина Орбакайте могла так плохо спеть в ресторане в Монако.

Источник: соцсети
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