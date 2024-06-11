Россияне отреагировали на новое обращение Орбакайте к народу

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Певица Кристина Орбакайте устала от многочисленных слухов вокруг своей персоны, поэтому впервые за два года молчания решилась обратиться к народу с речью. Артистка не скрывала эмоций и использовала резкие слова, чтобы выразить свою точку зрения.
Знаменитость заявила, что на будущее у нее много творческих планов.
"А то г*вно, которое по жизни встречается... Послушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы, и оно ко мне не прилипает", – заявила Орбакайте в своих соцсетях.
Однако россияне не восприняли ее новое обращение благосклонно – многие раскритиковали певицу в комментариях. Некоторые не поняли, в чем был смысл ее заявления, других возмутили ее за низкосортные слова.
"Если бы не это случайное видео, то я про вас бы и не вспомнила",
"И холопы мы... И г*вно мы... А кем бы ты была, если бы не мамка",
"Вся в мамашу",
– пишут ей в комментариях.
Тем не менее, были и те, кто Орбакайте поддержал.
"Умничка, красавица. Спасибо за человечность", – заявили поклонники.
Ранее продюсер объяснил, почему Кристина Орбакайте могла так плохо спеть в ресторане в Монако.
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