Поющую во французском ресторане Орбакайте засняли на видео

Публика отметила, что, вероятно, артистка начала терять голос

Кристина Орбакайте на фоне отмены российских концертов отправилась в тур по Европе вместе с семьей. Сейчас, по слухам, она находися в Монако. Подробностями своей поездки артистка активно делилась в соцсетях, показывая, как проводит досуг с дочкой и мужем.

Недавно в Сети появились кадры с выступления артистки в одном из французских ресторанов. Она исполнила свой хит "Просто любить тебя" для небольшого количества зрителей и поздравила некую Анжелику с днем рождения. Не исключено, что за сдельный гонорар об этом ее могли попросить родственники девушки, которые заметили звезду в заведении.

На опубликованное видео обратили внимание россияне. Им выступение Орбакайте, мягко говоря, не понравилось. Люди стали писать, что певице как будто не хватало дыхания, чтобы вытягивать композицию.

"Теперь Кристина зарабатывает в кафе? Петь не умеет. Орет", "Очень тяжело ей петь вживую без всяких примочек", – пишут в комментариях.

Ранее появились слухи, что Кристина Орбакайте может вернуться в Россию к 1 июня. Якобы знаменитость пригласили спеть на концерте в Кремле ко Дню защиты детей. Артистка на предложение согласилась с радостью и даже не стала брать за него деньги, надеясь, что мероприятие поможет ей вернуть любовь россиян.