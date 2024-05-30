Продюсер Рудченко оценил выступление Орбакайте в Монако

Позорное выступление Орбакайте в Монако объяснили
Кристина Орбакайте. Фото: АГН "Москва"
Возможно, дело не только в вокальных данных знаменитости

Недавнее выступление Кристины Орбакайте в Монако не было потрясающим – многие раскритиковали его в соцсетях, заявив, что артистка попросту орала в микрофон. Продюсер Павел Рудченко утверждает, что не стоит так строго судить певицу, ведь дело может быть не в ней.

По его словам, нельзя сказать, что у Орбакайте какие-то выдающиеся вокальные данные. Но на подобных площадках основную роль играет именно техника, которая воспроизводит голос. И если звук был настроен плохо, то даже самый высокий профессионал будет петь неважно. Поэтому важно, чтобы у артиста была хорошая акустика и человек, который умеет грамотно ее обслуживать в сложившихся обстоятельствах.

"Подобные корпоративы в ресторанах, неподготовленных площадках, – это все-таки определенный риск", – говорит продюсер.

Рудченко согласен, что на этом мероприятии Орбакайте спела плохо. Но он не готов ее критиковать, как остальные, поскольку не все в этой ситуации зависело только от нее. Продюсер утверждает, что для артиста подобной величины петь в таких условиях непозволительно, хотя, возможно, Кристина согласилась на это из-за хорошего гонорара.

Источник: Страсти
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