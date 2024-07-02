Стерлингов назвал "поросятами" недовольных высокими ценами на его сыр

Астрономический прайс кажется ему невысоким

Скандально известный православный миллиардер Герман Стерлингов никогда за словом в карман не лезет и готов отстаивать свою позицию в самых ярких формулировках. Сверхбогатый предприниматель обрушился с резкой критикой на россиян, которые считают цены на его продукцию завышенными.



Стерлингов выступает за натуральные продукты, которые можно приготовить только из экологически чистого сырья. Миллиардер считает свою продукцию очень качественной, поэтому не стесняется выставлять на нее баснословные ценники. Так, килограмм сыра у Германа стоит 120 000 рублей.

Разумеется, такие цены вызывают недовольство у многих жителей России – большинство граждан нашей страны даже за месяц работы не получают сумму, которую миллиардер-фермер требует за 1 кг сыра. Стерлингов обрушился с критикой на недовольных.

Он в грубой форме заявил, что городские жители могут в свое удовольствие питаться продуктами, обработанными химией, и страдать от различных заболеваний. Что касается недовольных сельских жителей, Герман назвал их "неблагодарными поросятами" и посоветовал сказать ему спасибо за высокий ценник, который делает их продукцию более экономически привлекательной для покупателей.

К слову, ранее в социальных сетях обсуждали громкий скандал на концерте Леонида Агутина.