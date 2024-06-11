Россиянка побывала в США и рассказала о сожалениях переехавших туда русских

Жизнь мало кому кажется радужной

В свое время благодаря искусной пропаганде многие россияне главной мечтой жизни считали переезд в западные страны, лучше всего в США. Однако на самом деле жизнь в этом государстве далека от радужной. Известный тревел-блогер Марина Ершова съездила в Америку, пообщалась с переехавшими туда россиянами и рассказала, о чем они больше всего жалеют.



В первую очередь, людей сильно расстраивают очень высокие цены. При этом никакой альтернативы у покупателей нет. Американские магазины не предлагают дешевые продукты низкого качества, каждый вынужден покупать более-менее нормальную продукцию, но должен выкладывать за нее огромные деньги.

Также россияне, привыкшие к бесплатному и неограниченному просмотру фильмов онлайн, сталкиваются с большими сложностями в США. Там подобное недопустимо, за каждый просмотр киноленты придется платить.

"Государство тщательно контролирует американцев", – пояснила блогер.

А еще выходцев из России очень расстраивает отсутствие привычных товаров на полках в американских магазинах. В среднестатистическом супермаркете не встретишь творог, натуральное молоко, ржаной хлеб, кисель, кукурузные палочки или глазированные сырки – по этим продуктам россияне очень скучают.

К слову, ранее релокантка рассказала об ужасах жизни в Армении.