Спасавшихся от ледохода семерых россиян нашли на необитаемом острове в Якутии

Жуткая история могла закончиться трагедией

Большой резонанс в информационном пространстве получила история, которая произошла в Якутии. Там семерых людей обнаружили на необитаемом острове Синньигэс-ары. Терпящие бедствие находились в очень тяжелых условиях, у них практически не было шансов спастись самостоятельно. К счастью, представители профильных служб вовремя обнаружили несчастных и пришли к ним на помощь.

Сообщается, что на необитаемом острове были обнаружены семь человек. Среди них были двое малолетних детей. Люди оказались на необитаемом острове, укрываясь от ледохода. Для того чтобы спастись, они забрались на пустующую хижину охотников и там ждали, когда им придут на помощь.

История, которая могла завершиться страшной трагедией, к счастью, окончилась благополучно. Спасатели забрали с необитаемого острова людей и за два рейса доставили их на большую землю. После этого им была оказана вся необходимая помощь.

К слову, недавно людей поразила история женщины, которая выпила несколько литров воды и умерла.