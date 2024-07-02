Парапсихолог предсказала большие проблемы Егору Криду

Скоро артист может столкнуться с трудностями в личной сфере и карьере

Егор Крид входит в топ завидных холостяков России. Парапсихолог Елена Глебова в беседе с "Утро.ру" рассказала, какие перемены в жизни певца произойдут в ближайшее время.

По психотипу Егор Крид относится к мужчинам-защитникам. То есть это человек, который готов оберегать и помогать. Он порядочный, мужественный, ему присущ героизм, борьба за правду, у него развито чувство патриотизма, готовность отдавать свою жизнь ради высоких идеалов. Егор воспитан правильно, ему не чужды сострадание и слово "совесть".

Какая девушка должна быть рядом с певцом?

Для него больше подходит, простая в общении и быту, обязательно рыжеволосая, с зелеными, либо серо-зелеными глазами. То есть Егору Криду нужна девушка-друг из детства, человек, который будет поддерживать любую его идею, любое приключение или мероприятие. Эта девушка, должна быть готова спонтанно поехать куда-то, что-то сделать, организовать или незапланированно сорваться на отдых вместе с ним. Такие отношения будут крепкими и могут иметь дальнейшее развитие. Все остальное для него уже пройденный этап.

Что ждет Егора Крида в ближайшем будущем?

Осенью у него начнется судьбоносный этап. Это время внутренней трансформации. Не исключено, что будет небольшое ослабление в делах. Какие-то проекты или планы изменятся. Когда дуют холодные ветра, наступает период собирать урожай. Но Егору нужно будет успокоиться, уменьшить траты свои, возможно, будут разбирательства с законом. Но все разрешится при помощи и поддержки какого-то влиятельного человека из окружения.

Егору Криду следует быть осторожным за рулем, потому что осенью не исключены аварии. В плане здоровья певцу важно обратить внимание на спину и суставы.

"Безусловно, на этом этапе у Егора возникнет желание побыть одному, многое переосмыслить. Но я вижу большое количество людей, которые рядом с ним. Возможно, будет еще предательство со стороны мужчины. Это шатен с карими глазами и бородкой. У этого человека двоякие интересы в отношении Егора. То есть он может одновременно и помогать ему, но при этом иметь еще и какой-то негативный мотив", – говорит парапсихолог.

Что можно посоветовать Егору Криду?

Вся жизнь его связана с карьерой. Человек развивается, придумывает новое. Кстати, у певца очень хорошие перспективы, буквально весь мир в его руках. Также у него есть желание охватить все. Это хорошо, но нужно учитывать свои физические и психические силы. Здесь единственный совет – это умеренность. Вполне вероятно, что он столкнется с юридическими проблемами, но они быстро закончатся.

Кроме того, Егору лучше не прибегать к помощи алкогольных напитков при физических и эмоциональных перегрузках. Они не помогут ему ни расслабиться, ни избавиться от какой-то душевной боли – ее принесет какая-то блондинка, которая появится в его окружении в ближайшем будущем.