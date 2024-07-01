Светлана Ходченкова улетела во Францию

Артистке по душе Европа

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова по праву считается одной из самых привлекательных женщин в отечественном кинематографе. В прессе давно ходят слухи о том, что 41-летняя красотка наконец-то обрела личное счастье и повстречала любящего мужчину. На фоне сплетен о тайной помолвке знаменитость покинула Россию.



Светлана питает слабость к Европе. Очередной отпуск красотка решила провести во Франции. Многочисленные поклонники активно обсуждают поездку Светланы за границу и с уверенностью заявляют о том, что туда любимица публики улетела вместе с женихом.

В звездной тусовке даже поговаривают, что возлюбленный уже сделал Светлане предложение руки и сердца. Многие уверены, что артистка давно встречается с обеспеченным предпринимателем Павлом Манченко. Сама Ходченкова отказывается комментировать свою личную жизнь и не подтверждает роман с бизнесменом. Любопытно, что молодой человек на пять лет моложе своей предполагаемой избранницы.

Сейчас Светлана Ходченкова прекрасно проводит время в пригороде Бордо. Девушка активно делится фотографиями из своего путешествия. Поклонники артистки уверены, что в роли личного фотографа выступает ее любимый мужчина, который скоро может стать законным супругом знаменитой красотки.

Стоит отметить, что Светлана Ходченкова является обладательницей роскошной фигуры. Недавно ее притягательные формы привели в восторг мужчин.